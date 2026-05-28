Москва28 мая Вести.Шаровая молния может представлять опасность для наблюдателя. Иногда ее взрыв приводит к ожогам, а в ряде случаев и к летальному исходу. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков.

Он пояснил, что шаровая молния представляет собой шарообразный объект, плавающий в воздухе. Он может быть белого, голубого, желтого, оранжевого или красного цвета. Виден такой объект обычно с небольшого расстояния.

Шаровые молнии, как правило, люди наблюдают с расстояния не больше десятков метров… Наблюдатель не видит на больших расстояниях образования шаровых молний пояснил ученый

Он отметил, что поведение шаровой молнии предсказать сложно - она может распадаться, исчезать бесследно или же взрываться.

Если... касается наблюдателей, то иногда это приводит к гибели наблюдателей, иногда это приводит к следам ожогов… предупредил эксперт

Также ученый рассказал о механизме образования такого погодного явления. По его словам, когда обычная молния ударяет в землю, она создает небольшое углубление, каверну, в которой из-за большого количества энергии образуется большое количество пара. Этот пар покрывается оксидной оболочкой, получившийся "астероид" выбрасывается в атмосферу.

Бычков добавил, что шаровая молния может проникать в дома через микроскопические щели, например, дефекты в стеклах.

Ранее сообщалось, что шаровая молния пробила стену частного дома в Архангельской области. По информации Telegram-канала агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона, она прошла стену насквозь, повредив обшивку и внутреннюю часть стены. Жильцы дома не пострадали.