Москва27 мая Вести.В Московском регионе начался сезон наблюдения шаровых молний – традиционно он приходится на период летних гроз, с пиком в июле. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков.

Специалист пояснил, что шаровые молнии - не такое уж редкое явление по сравнению с линейными. Если сравнивать два природных явления, количество их ударов примерно совпадает. При этом приблизительно каждая линейная молния может создать шаровую.

Стандартное появление шаровых молний у нас это период летних гроз – июнь, июль, август. Пик, как правило, приходится на июль. Сейчас пока только начало этой поры появления шаровых молний сказал Владимир Бычков

Каждый год в европейской части России наблюдается около 10 шаровых молний, они могут проникнуть в дом через дымоход, открытые окна, щели, а также через стекло, не создавая в нем видимое отверстие.

Эксперт пояснил, как вести себя при встрече с шаровой молнией: в первую очередь следует остановиться - не убегать от нее и не двигаться навстречу, чтобы не создавать вокруг себя течение воздуха, которое может привлечь разряд.

Бычков добавил, что столкновение человека с шаровой молнией не всегда ведет к летальному исходу. За последние 10 лет зафиксировано приблизительно 10 смертей.