Москва23 июнВести.В связи с подтоплениями в Бугуруслане Оренбургской области были развернуты в общежитиях три пункта временного размещения на 150 мест. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.
В ПВР заселились 12 местных жителей.
Местных жителей просят соблюдать спокойствие, при необходимости эвакуироваться в ПВР. Единый номер для вызова экстренных служб – 112отмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что в подтопленном Бугуруслане остановился приток воды.