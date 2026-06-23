В Бугуруслане развернули три ПВР для эвакуированных из-за ливней

В затопленном Бугуруслане развернули 3 пункта временного размещения на 150 мест В Бугуруслане развернули три ПВР для эвакуированных из-за ливней

Москва23 июн Вести.В связи с подтоплениями в Бугуруслане Оренбургской области были развернуты в общежитиях три пункта временного размещения на 150 мест. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

В ПВР заселились 12 местных жителей.

Местных жителей просят соблюдать спокойствие, при необходимости эвакуироваться в ПВР. Единый номер для вызова экстренных служб – 112 отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что в подтопленном Бугуруслане остановился приток воды.