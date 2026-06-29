7 жилых домов и 87 приусадебных участков остаются подтоплены в Бугуруслане

В Оренбургской области подтоплены 7 жилых домов и 87 приусадебных участков 7 жилых домов и 87 приусадебных участков остаются подтоплены в Бугуруслане

Москва29 июн Вести.В Бугуруслане Оренбургской области остаются подтопленными 7 жилых домов, а также 87 приусадебных участков. Информация размещена в MAX регионального МЧС.

За минувшие сутки от воды освободились 1 жилой дом и 44 приусадебных участка. Коммунальные службы вместе со спасателями продолжают активные работы по откачке воды из подтопленных территорий.

С начала паводка, вызванного обильными дождями, уже откачано более 49 тысяч кубических метров воды уточняется в сообщении

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения на скважинах водозабора проведены ремонтно-восстановительные работы. Жителям подвозят питьевую воду.

Ранее сообщалось, что в регионе сохраняется режим неблагоприятных погодных явлений. В городе был введен режим ЧС.