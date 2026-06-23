В Оренбуржье из-за подтопления закрыли движение еще на одном участке дороги Движение на участке Лукинка – Безводовка Оренбуржья закрыто из-за подтопления

Москва23 июн Вести.Участок автодороги Лукинка – Безводовка в Бугурусланском районе закрыли для движения транспорта из-за сильных дождей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.

В Бугурусланском районе прекращено движение транспорта на еще одном участке автомобильной дороги. Движение ограничено с 02.00 (21.00 мск) в связи с обильными осадками и прохождением дождевых вод через проезжую часть на 100-150 км автомобильной дороги Лукинка – Безводовка отметили в пресс-службе

Это десятый участок дороги в шести районах Оренбуржья, закрытый из-за дождей. Так, из-за сильных ливней подтопило дорогу, ведущую из областного центра в Беляевку. Ограничения начали действовать 21 июня, в воскресенье, в 23.00 по местному времени (21.00 по мск).

Впервые за 26 лет обильные ливни вызвали в Оренбуржье значительные подтопления в населенных пунктах. Так, в реке Большой Кинель за ночь вода прибыла на более чем два метра. В регионе оказались подтоплены 106 жилых домов, были эвакуированы 32 человека.

В связи с подтоплениями в Бугуруслане Оренбургской области были развернуты в общежитиях три пункта временного размещения на 150 мест. В ПВР заселились 12 местных жителей.