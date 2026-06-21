Улицы и дороги затоплены в Оренбуржье из-за сильных ливней

В Оренбуржье за день выпала почти месячная норма осадков, есть подтопления Улицы и дороги затоплены в Оренбуржье из-за сильных ливней

Москва21 июн Вести.В Оренбурге и районе 21 июня, в воскресенье, выпала практически месячная норма осадков, затоплены дороги и улицы в нескольких населенных пунктах, сообщает информационный центр региона.

Почти месячная норма осадков выпала сегодня в Оренбургском районе. В результате оказались подтопленными несколько участков дорог и улиц в населенных пунктах говорится в сообщении правительства в мессенджере MAX

Наиболее серьезные последствиях разгула стихии наблюдаются в поселке Пригородный и СНТ в Ивановском сельском совете. Также затопило участок дороги из областного центра в Беляевку, движение по трассе перекрыто.

Отмечается, что все службы перешли на усиленный режим работы.