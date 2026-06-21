Москва21 июнВести.В Оренбурге и районе 21 июня, в воскресенье, выпала практически месячная норма осадков, затоплены дороги и улицы в нескольких населенных пунктах, сообщает информационный центр региона.
Почти месячная норма осадков выпала сегодня в Оренбургском районе. В результате оказались подтопленными несколько участков дорог и улиц в населенных пунктахговорится в сообщении правительства в мессенджере MAX
Наиболее серьезные последствиях разгула стихии наблюдаются в поселке Пригородный и СНТ в Ивановском сельском совете. Также затопило участок дороги из областного центра в Беляевку, движение по трассе перекрыто.
Отмечается, что все службы перешли на усиленный режим работы.