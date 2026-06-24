В Кировской области за сутки выпала месячная норма осадков

Месячная норма осадков выпала в Кировской области за сутки В Кировской области за сутки выпала месячная норма осадков

Москва24 июн Вести.Кировской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) в соцсети "ВКонтакте" сообщил о выпадении месячной нормы осадков за сутки.

В сообщении уточняется, что в течение последних пяти дней территория области, особенно ее восточные районы находится в зоне действия атлантического циклона, который принес с собой грозовые дожди и ливни.

Больше всего осадков выпало в Фаленском (Зуевском) и Верхнекамском районах.

По данным МС Кирс (Верхнекамского района) в сумме за сутки 23 июня и ночь 24 июня выпало 81 мм осадков или 101% месячной нормы сказано в сообщении

Кроме того, по данным метеостанции Фаленки, с 18 по 24 июня в сумме выпало 114,5 мм осадков или 149% климатической нормы.