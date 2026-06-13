Москва13 июнВести.В Краснодаре выпало почти 90 мм осадков при месячной норме в 65 мм. Об этом сообщил начальник Службы спасения Краснодара Андрей Рябущенко. По его словам, из-за ненастья на отдельных улицах перекрыто движение транспорта.
Особенно сильные подтопления наблюдаются на участке по ул. Московской до ул. им. Петра Метальникова. В данный момент там временно перекрыто движение транспорта. Для скорейшего устранения последствий подтоплений задействована передвижная насосная станцияуточнил Рябущенко, слова которого приводятся в официальном канале администрации Краснодара в MAX
Как предполагается, в ближайшее время автомобильное движение по улице Московской будет восстановлено.
Ранее сообщалось, что сразу несколько регионов России оказались во власти непогоды. Под ударом стихии оказались Хабаровск и Краснодарский край, где прошел мощный град со шквалистым ветром.