Почти 1,5 месячной нормы осадков выпало в Краснодаре

В Краснодаре выпало почти 1,5 месячной нормы осадков Почти 1,5 месячной нормы осадков выпало в Краснодаре

Москва13 июн Вести.В Краснодаре выпало почти 90 мм осадков при месячной норме в 65 мм. Об этом сообщил начальник Службы спасения Краснодара Андрей Рябущенко. По его словам, из-за ненастья на отдельных улицах перекрыто движение транспорта.

Особенно сильные подтопления наблюдаются на участке по ул. Московской до ул. им. Петра Метальникова. В данный момент там временно перекрыто движение транспорта. Для скорейшего устранения последствий подтоплений задействована передвижная насосная станция уточнил Рябущенко, слова которого приводятся в официальном канале администрации Краснодара в MAX

Как предполагается, в ближайшее время автомобильное движение по улице Московской будет восстановлено.

Ранее сообщалось, что сразу несколько регионов России оказались во власти непогоды. Под ударом стихии оказались Хабаровск и Краснодарский край, где прошел мощный град со шквалистым ветром.