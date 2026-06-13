Коммунальщики откачивают воду с улиц в Краснодаре после сильного ливня

В Краснодаре выпало почти 90 мм осадков, коммунальщики работали всю ночь Коммунальщики откачивают воду с улиц в Краснодаре после сильного ливня

Москва13 июн Вести.В Краснодаре за минувшие сутки выпала полуторамесячная норма осадков – почти 90 миллиметров, сообщает городская администрация в соцсети "ВКонтакте".

Сотрудники коммунальных служб и спасатели откачивали с городских улиц скопившуюся воду всю ночь и продолжили с утра 13 июня. Только сотрудники "Краснодар Водоканала" за прошедшие сутки откачали более 500 кубометров воды. Они продолжат работу до полного осушения территории.

По данным ЕДДС, в службу поступило 155 обращений о подтоплении проезжей части дорог и 121 – о подтоплениях придомовой территории.

Специалисты городской Службы спасения за прошедшие сутки выезжали по 39 адресам, на данный момент у них в работе – более 30.