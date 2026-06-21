Москва21 июнВести.В Оренбуржье из-за сильных ливней подтопило дорогу, ведущую из областного центра в Беляевку. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, движение на трассе временно закрыто.
Ограничения начали действовать 21 июня, в воскресенье, в 23.00 по местному времени (21.00 по мск).
Вводится прекращение движения для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги Оренбург - Беляевка 18 +600 км - 18+800 км в Оренбургском районе, в связи с обильными осадками и прохождением дождевых вод через проезжую частьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Предположительно, движение будет открыто в понедельник в 9.00.