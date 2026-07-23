Москва23 июлВести.Участок дороги из Тюмени в Свердловскую область временно закрыли из-за наводнения. Об этом сообщает главное управление строительства Тюменской области в MAX.
Запрет действует с 18 часов четверга, 23 июля.
В Тюменском муниципальном округе закрыли еще одну дорогу. Ограничения для транзитного транспорта вводятся на автомобильной дороге Тюмень – Салаирка – гр. Свердловской области с 18 часовговорится в сообщении
Уточняется, что движение ограничили из-за перелива воды через автомобильную дорогу возле реки Ахманка.
Ранее также был закрыт проезд по автомобильным дорогам Успенка-Чаплык в Тюменском округе и Хохлово-Криволукская в Ялуторовском округе.