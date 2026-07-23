Из-за паводка в Тюмени запретили проезд по участку дороги в Свердловскую область

Участок дороги из Тюмени в Свердловскую область закрыт из-за наводнения Из-за паводка в Тюмени запретили проезд по участку дороги в Свердловскую область

Москва23 июл Вести.Участок дороги из Тюмени в Свердловскую область временно закрыли из-за наводнения. Об этом сообщает главное управление строительства Тюменской области в MAX.

Запрет действует с 18 часов четверга, 23 июля.

В Тюменском муниципальном округе закрыли еще одну дорогу. Ограничения для транзитного транспорта вводятся на автомобильной дороге Тюмень – Салаирка – гр. Свердловской области с 18 часов говорится в сообщении

Уточняется, что движение ограничили из-за перелива воды через автомобильную дорогу возле реки Ахманка.

Ранее также был закрыт проезд по автомобильным дорогам Успенка-Чаплык в Тюменском округе и Хохлово-Криволукская в Ялуторовском округе.