В Татарстане из-за подмыва обрушился участок дороги На дороге Сарманово — Набережные Челны обрушилось покрытие

Москва17 июл Вести.В Сармановском райне в Татарстане размыло автодорогу, которая проходила над рекой. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В 07.50 поступила информация о подмыве участка автодороги муниципального значения на 41 км Сарманово — Набережные Челны. В результате подмыва водопропускной трубы произошло обрушение участка дорожного полотна говорится в сообщении

Движение на этом участке дороги сейчас перекрыто. Для водителей организован объездной маршрут через Петровскозаводское и Лякинское сельские поселения.