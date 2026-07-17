Москва17 июлВести.В Сармановском райне в Татарстане размыло автодорогу, которая проходила над рекой. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
В 07.50 поступила информация о подмыве участка автодороги муниципального значения на 41 км Сарманово — Набережные Челны. В результате подмыва водопропускной трубы произошло обрушение участка дорожного полотнаговорится в сообщении
Движение на этом участке дороги сейчас перекрыто. Для водителей организован объездной маршрут через Петровскозаводское и Лякинское сельские поселения.