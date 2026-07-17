Движение по участку трассы в 50 км в Бурятии закрыто из-за размыва дороги

Часть трассы в Бурятии закрыта для проезда из-за размыва дорожного полотна Движение по участку трассы в 50 км в Бурятии закрыто из-за размыва дороги

Москва17 июл Вести.Участок дороги со 190 по 240 км трассы Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо закрыт для проезда из-за размытия дороги, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

РСЧС информирует: из-за размыва дорожного полотна на 190-240 км региональной автодороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо в Северо-Байкальском районе ограничено движение для всех видов транспорта написали в пресс-службе

Там также уточнили, что ведутся работы по восстановлению дорожного полотна.