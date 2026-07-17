Москва17 июлВести.Участок дороги со 190 по 240 км трассы Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо закрыт для проезда из-за размытия дороги, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.
РСЧС информирует: из-за размыва дорожного полотна на 190-240 км региональной автодороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо в Северо-Байкальском районе ограничено движение для всех видов транспортанаписали в пресс-службе
Там также уточнили, что ведутся работы по восстановлению дорожного полотна.