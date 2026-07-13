В Северной Осетии из-за схода селя ограничено движение на участке Транскама На участке Транскавказской магистрали ограничено движение

Москва13 июл Вести.Из-за схода селя и камнепада на участке Транскавказской магистрали между селом Бурон и североосетинской таможней затруднено движение. Об этом сообщает МЧС Северной Осетии.

В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21.30 12 июля до 9.00 13 июля 2026 года говорится в сообщении

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на этом участке.