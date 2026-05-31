Москва31 маяВести.МЧС Северной Осетии оповестил в MAX о запрете движения всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда.
Таким образом спасательное ведомство продлило запрет, введенный накануне вечером.
Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 8.00 31 мая 2026 года.сказано в сообщении
Уточняется, что меры будут действовать до особого распоряжения.
Транскам – единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией. Горную трассу перекрывают из-за неблагоприятных погодных условий – снежных заносов, лавинной опасности и схода селей.