Москва10 апрВести.Участок автомобильной дороги Владикавказ – населенный пункт Ларс перекрыт. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РСО-Алания.
Мера предпринята в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств.
Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларсговорится в публикации министерства
Это коснется движения в обоих направлениях. Распоряжение действует с 7.45 часов 10 апреля 2026 года и до особого распоряжения.