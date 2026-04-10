В МЧС сообщили о перекрытии участка дороги Владикавказ – Ларс

Москва10 апр Вести.Участок автомобильной дороги Владикавказ – населенный пункт Ларс перекрыт. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РСО-Алания.

Мера предпринята в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств.

Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс говорится в публикации министерства

Это коснется движения в обоих направлениях. Распоряжение действует с 7.45 часов 10 апреля 2026 года и до особого распоряжения.