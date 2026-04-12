Транскам закроют для движения транспорта с 21.00 12 апреля

Москва12 апр Вести.Транскавказскую автомагистраль закроют для движения транспорта с 21.00 мск 12 апреля до особого распоряжения. Об этом заявило ГУ МЧС России по РСО-Алания.

Данная мера введена из-за неблагоприятных погодных условий и невозможности обеспечить безопасный проезд автотранспортных средств.

По Транскавказской автомагистрали запрещено движение … на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21.00 12 апреля … до особого распоряжения сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства

Силы и средства регионального МЧС, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.