Движение по Транскавказской магистрали приостановлено из-за угрозы камнепада Транскавказскую автомагистраль закрыли на ночь из-за камнепада

Москва30 мая Вести.Транскавказская магистраль будет закрыта для проезда всех видов транспорта с 21.00 30 мая до 08.00 31 мая. Причина - камнепад и невозможность гарантировать безопасное движение. Об этом сообщило МЧС Южной Осетии в своем Telegram-канале.

Транскавказская автомагистраль закрывается для движения автотранспорта с 21.00 30 мая до 08.00 31 мая говорится в публикации МЧС

Ранее ведомство сообщало, что на северной стороне Рукского тоннеля, в 200 метрах от выезда, упали камни, частично перекрыв дорожное полотно.

Транскавказская автомагистраль - единственная автомобильная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. Длина магистрали - 164 километра, значительная часть дороги пролегает в горной местности.