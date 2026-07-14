Ограничения для движения вводятся на некоторых трассах в Оренбургской области МЧС: в Оренбургской области перекрыто движение на некоторых трассах

Москва14 июл Вести.В связи с обеспечением безопасности дорожного движения в Оренбургской области утром во вторник, 14 июля, вводятся ограничения на некоторых трассах, сообщается в МАХ-канале МЧС региона.

Временное ограничение движения для всех типов транспортных средств на федеральной трассе М-5 "Урал", подъезд к Оренбургу со стороны населенных пунктов Новосергиевка и Холодные Ключи отмечается в сообщении

А также прекращается движение на участке трассы Сырт - Родничный Дол, от подъезда к хутору Южный Подъезд к Оренбургу М-5 "Урал", подъезд к селу Донецкое от М-5 "Урал" в Переволоцком районе.