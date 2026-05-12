Солнцев: режим повышенной готовности ввели в Оренбурге, Орске и Ясном

Москва12 мая Вести.Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в мессенджере MAX в введении режима повышенной готовности в ряде населенных пунктов региона.

По данным руководителя субъекта, режим повышенной готовности введен в Оренбурге, Орске и Ясном.

Еще раз напоминаю всем жителям области: фото- и видеофиксация преступлений режима ВСУ на территории Оренбургской области запрещена. Не помогайте врагу в его циничных намерениях написал Евгений Солнцев

Ранее сообщалось, что при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов в Оренбурге дрон попал в жилой многоквартирный дом. В результате произошедшего никто не пострадал.