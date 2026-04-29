План "Ковер" распространили на всю территорию Оренбургской области Во всей Оренбургской области введен план "Ковер"

Москва29 апр Вести.План "Ковер" введен на всей территории Оренбургской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Евгений Солнцев.

Ранее приостановили работу аэропорты Орска и Оренбурга.

Уважаемые жители! ВСУ продолжают бесчеловечные атаки по российским территориям. Будьте бдительны и соблюдайте правила безопасности. Работает ПВО написал глава региона

Также Евгений Солнцев призвал не помогать врагу публикацией фото и видео с вражескими БПЛА, а также последствия их применения.

В настоящее время на территории Оренбургской области действует опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.