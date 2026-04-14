В аэропорту Орска введены ограничения на полеты

Москва14 апр Вести.Аэропорт Орска Оренбургской области днем 14 апреля временно приостановил работу, сообщает Росавиация.

В ведомстве уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

Аэропорт Орск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации Росавиации в мессенджере MAX

Незадолго до этого работу приостановила воздушная гавань Оренбурга.

Со своей стороны, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев объявил об опасности атаки БПЛА и введении плана "Ковер" в регионе.