Москва4 мая Вести.В ночь на понедельник в аэропорту Оренбурга были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

В ведомстве уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. О сроках действия ограничений пока не сообщается, они будут зависеть от оперативной обстановки.

Пассажирам и встречающим рекомендуется следить за информацией на официальном сайте аэропорта и в сервисных службах авиакомпаний. В определенных случаях часть рейсов может быть перенаправлена на запасные аэродромы или в воздушные гавани соседних городов.