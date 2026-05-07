Росавиация: в аэропорту Оренбурга введены ограничения

Аэропорт Оренбурга приостановил обслуживание рейсов Росавиация: в аэропорту Оренбурга введены ограничения

Москва7 мая Вести.В аэропорту Оренбурга временно перестали принимать и отправлять рейсы гражданской авиации. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Это произошло вскоре после аналогичных мер в Ижевске.

Аэропорт Оренбурга: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в канале Росавиации в MAX

Подобные меры связаны с требованиями безопасности полетов.

Ранее авиагавань Оренбурга сталкивалась с ограничениями 5 мая. Тогда они продержались порядка 5 часов.