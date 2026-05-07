Москва7 маяВести.В аэропорту Оренбурга временно перестали принимать и отправлять рейсы гражданской авиации. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Это произошло вскоре после аналогичных мер в Ижевске.
Аэропорт Оренбурга: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в канале Росавиации в MAX
Подобные меры связаны с требованиями безопасности полетов.
Ранее авиагавань Оренбурга сталкивалась с ограничениями 5 мая. Тогда они продержались порядка 5 часов.