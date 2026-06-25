Москва25 июнВести.Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о введении плана "Ковер" в регионе.
Сообщение о введении режима воздушных ограничений появилось в канале главы субъекта в мессенджере MAX 25 июня в 7.01 по московскому времени.
В регионе могут наблюдаться перебои в связи до полного ее нарушениясказано в сообщении
В целях безопасности аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет воздушные суда.
В четверг в 6.09 мск на территории Оренбургской области была объявлена опасность атаки БПЛА.