Москва29 июлВести.В Тверской области горят кинодекорации на площади в две тысячи квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты. Как сообщает ГУ МЧС по региону, предварительно, причиной стало нарушение техники безопасности.
ЧП произошло в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа. Пламя охватило 30 строений, еще 10 спасателям удалось отстоять. Пострадавших нет.
Произошло возгорание декораций для проведения киносъемок. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что огонь охватил 30 строений на площади 2000 кв. м… Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процессаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разбор конструкций. К тушению привлечены 34 специалиста, применяется 9 единиц техники.