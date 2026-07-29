В Тверской области на площади в 2 тысячи "квадратов" горят кинодекорации

Кинодекорации горят в Тверской области, пламя охватило 2 тысячи "квадратов" В Тверской области на площади в 2 тысячи "квадратов" горят кинодекорации

Москва29 июл Вести.В Тверской области горят кинодекорации на площади в две тысячи квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты. Как сообщает ГУ МЧС по региону, предварительно, причиной стало нарушение техники безопасности.

ЧП произошло в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа. Пламя охватило 30 строений, еще 10 спасателям удалось отстоять. Пострадавших нет.

Произошло возгорание декораций для проведения киносъемок. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что огонь охватил 30 строений на площади 2000 кв. м… Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разбор конструкций. К тушению привлечены 34 специалиста, применяется 9 единиц техники.