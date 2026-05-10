На территории свердловского предприятия на 4000 кв. м локализовали пожар

В Свердловской области на территории предприятия локализовали крупный пожар На территории свердловского предприятия на 4000 кв. м локализовали пожар

Москва10 мая Вести.В Свердловской области на территории предприятия спасатели локализовали пожар на 4000 кв. м. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Огонь вспыхнул в Дегтярске, по адресу: Объездная дорога, 6 Б.

Происходит горение 2 складских и 1 бытового зданий, 2 зданий автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне. Общая площадь пожара 3850 квадратных метров говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время пожар локализован на площади 4000 м. кв. В тушении участвуют около 50 человек и 18 единиц техники.

Угроза распространения огня на жилой сектор отсутствует.