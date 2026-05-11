В цехе промышленного предприятия в Череповце произошел пожар на 300 "квадратов"

Москва11 мая Вести.В цехе промышленного предприятия в Череповце произошел пожар, огонь распространился на 300 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС России по Вологодской области.

Уточняется, что горит помещение на территории "Северстали".

По предварительным данным, площадь возгорания в цехе промышленного предприятия составляет 300 кв. м цитирует пресс-службу агентство

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В МЧС сообщили, что с огнем борются 14 специалистов и пять единиц техники. При этом глава города Андрей Накрошаев сообщил, что общая численность сил и средств на месте составила около 40 человек.