Москва11 маяВести.В Череповце локализовали пожар на территории промышленного предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС Росиси по Вологодской области.
Огонь удалось остановить на площади 300 квадратных метров.
Произошли локализация и ликвидация открытого горенияцитирует сообщение пресс-службы агентство
Ранее сообщалось, что возгорание возникло в одном из цехов "Северстали". По данным ТАСС, загорелись бочки с бензолом и маслом. Никто не пострадал в результате инцидента, угрозы распространения огня на город нет.