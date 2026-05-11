Пожар в цехе "Северстали" локализовали Открытое горение в цехе "Северстали" в Череповце ликвидировали

Москва11 мая Вести.В Череповце локализовали пожар на территории промышленного предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС Росиси по Вологодской области.

Огонь удалось остановить на площади 300 квадратных метров.

Произошли локализация и ликвидация открытого горения цитирует сообщение пресс-службы агентство

Ранее сообщалось, что возгорание возникло в одном из цехов "Северстали". По данным ТАСС, загорелись бочки с бензолом и маслом. Никто не пострадал в результате инцидента, угрозы распространения огня на город нет.