Москва11 маяВести.Пожарные потушили огонь в цехе промышленного предприятия в Череповце. Об этом пишет глава города Андрей Накрошаев в Telegram-канале.
Уточняется, что сотрудники лаборатории Комитета охраны окружающей среды и Роспотребнадзора произвели замеры предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в трех местах.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет, превышений ПДК нет – информируем о ситуации с пожаром на промышленной площадке компании "Северсталь"говорится в сообщении Накрошаева
Ранее стало известно о локализации пожара на площади 300 квадратных метров.