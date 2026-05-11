В Череповце потушили пожар на "Северстали" площадью 300 "квадратов" Пожар на промышленной площадке "Северстали" в Череповце ликвидирован

Москва11 мая Вести.Пожарные потушили огонь в цехе промышленного предприятия в Череповце. Об этом пишет глава города Андрей Накрошаев в Telegram-канале.

Уточняется, что сотрудники лаборатории Комитета охраны окружающей среды и Роспотребнадзора произвели замеры предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в трех местах.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет, превышений ПДК нет – информируем о ситуации с пожаром на промышленной площадке компании "Северсталь" говорится в сообщении Накрошаева

Ранее стало известно о локализации пожара на площади 300 квадратных метров.