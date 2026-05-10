В поселке Свердловской области потушили пожар в семи жилых домах

На Урале потушили пожар на 800 "квадратах" в 7 жилых домах В поселке Свердловской области потушили пожар в семи жилых домах

Москва10 мая Вести.В поселке городского типа Бисерть Свердловской области потушен пожар, произошедший в частном жилом секторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В ходе него огонь охватил 7 домов на общей площади 800 квадратных метров.

Пожар полностью потушен, причина устанавливается говорится в тексте

Прокуратура Нижнесергинского района взяла на контроль установление обстоятельств возгорания. Точная причина возникновения огня станет известна после проведенной экспертизы.

Согласно предварительной информации, 6 частных домов были уничтожены огнем, еще 1 – поврежден.