Москва10 маяВести.В поселке городского типа Бисерть Свердловской области потушен пожар, произошедший в частном жилом секторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
В ходе него огонь охватил 7 домов на общей площади 800 квадратных метров.
Пожар полностью потушен, причина устанавливаетсяговорится в тексте
Прокуратура Нижнесергинского района взяла на контроль установление обстоятельств возгорания. Точная причина возникновения огня станет известна после проведенной экспертизы.
Согласно предварительной информации, 6 частных домов были уничтожены огнем, еще 1 – поврежден.