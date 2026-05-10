Жилые дома горят в уральском поселке Бисерть на 800 "квадратах" Огонь охватил 800 "квадратов" жилых домов в уральском поселке Бисерть

Москва10 мая Вести.В поселке городского типа Бисерть в Свердловской области пожар в жилых домах распространился на 800 квадратных метров. Об этом сообщает региональное МЧС.

Отмечается, что воспламенение произошло в частном секторе на улице Советская.

Предварительно, огнем повреждены 7 частных домов, общая площадь пожара 800 квадратных метров написано в сообщении министерства

Изначально огонь возник в частном одноэтажном жилом доме. Однако позже он распространился на соседние помещения.

В МЧС отмечают, что этому способствовали плотная застройка и сильные порывы ветра, до 20 м/с.

Информации о пострадавших не поступало. Для жильцов уже организовали пункт временного размещения.

По последним данным, возгорание было локализовано.