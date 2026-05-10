Москва10 маяВести.В поселке городского типа Бисерть в Свердловской области пожар в жилых домах распространился на 800 квадратных метров. Об этом сообщает региональное МЧС.
Отмечается, что воспламенение произошло в частном секторе на улице Советская.
Предварительно, огнем повреждены 7 частных домов, общая площадь пожара 800 квадратных метровнаписано в сообщении министерства
Изначально огонь возник в частном одноэтажном жилом доме. Однако позже он распространился на соседние помещения.
В МЧС отмечают, что этому способствовали плотная застройка и сильные порывы ветра, до 20 м/с.
Информации о пострадавших не поступало. Для жильцов уже организовали пункт временного размещения.
По последним данным, возгорание было локализовано.