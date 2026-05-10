Москва10 маяВести.В поселке Бисерть Свердловской области произошел пожар в семи жилых домах. Об этом сообщает департамент информационной политики.
В регионе сохраняется ветреная погода, в связи с чем существуют риски, что огонь перекинется на соседние постройки.
Уточняется, что пострадавших в результате воспламенения в жилых помещениях не зафиксировано.
Жителям охваченных огнем домов организовали пункт временного размещения. Пожар устраняют свыше 60 специалистов и 17 единиц техники.
Ситуация находится на контроле губернатора области Дениса Паслера.