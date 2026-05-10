В уральском поселке Бисерть загорелось семь домов В поселке Свердловской области огонь охватил семь жилых домов

Москва10 мая Вести.В поселке Бисерть Свердловской области произошел пожар в семи жилых домах. Об этом сообщает департамент информационной политики.

В регионе сохраняется ветреная погода, в связи с чем существуют риски, что огонь перекинется на соседние постройки.

Уточняется, что пострадавших в результате воспламенения в жилых помещениях не зафиксировано.

Жителям охваченных огнем домов организовали пункт временного размещения. Пожар устраняют свыше 60 специалистов и 17 единиц техники.

Ситуация находится на контроле губернатора области Дениса Паслера.