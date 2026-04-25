Москва25 апрВести.В Свердловской области введен режим "Ковер", сообщил губернатор Денис Паслер утром 25 апреля. Регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов.
В области действует режим "Ковер". Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Работают системы ПВО.написал чиновник в личном канале МАХ
Известно, что в результате атаки был поврежден жилой дом.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Эвакуированы порядка 50 человек.
Подробности случившегося устанавливаются.