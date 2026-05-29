Москва29 маяВести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о введении в регионе режима ракетной опасности.
Информация об этом была опубликована в мессенджере MAX главы субъекта в 14.56 по московскому времени.
Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительностьсказано в сообщении
По словам Паслера, в целях безопасности в регионе могут ограничить работу связи и мобильного интернета.
Ранее о возможном ракетном ударе и введении плана "Ковер" сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.