Паслер предупредил о ракетной угрозе жителей Свердловской области

Москва29 мая Вести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о введении в регионе режима ракетной опасности.

Информация об этом была опубликована в мессенджере MAX главы субъекта в 14.56 по московскому времени.

Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность сказано в сообщении

По словам Паслера, в целях безопасности в регионе могут ограничить работу связи и мобильного интернета.

Ранее о возможном ракетном ударе и введении плана "Ковер" сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.