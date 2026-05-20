Москва20 маяВести.В поселке Тальжино Кемеровской области на площади 1800 кв. м потушен пожар в производственном здании. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило открытое горение крыши производственного здания… Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован на площади 1800 м²говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Никто не пострадал.
К тушению огня привлекались 60 человек и 18 единиц техники.