В Томскую область направили 50 пожарных из Приамурья для борьбы с огнем в лесах

В Томскую области прибыли пожарные из Приамурья для борьбы с огнем в лесах В Томскую область направили 50 пожарных из Приамурья для борьбы с огнем в лесах

Москва1 авг Вести.В Томскую область направлены 50 авиапожарных из Амурской области для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Сейчас в регионе работают более 270 авиапожарных из Хабаровского края, Иркутской, Новосибирской, Омской, Кировской, Мурманской и Архангельской областей.

Режим ЧС в лесах Томской области связи с постоянными вспышками труднодоступных и удаленных лесных пожаров от гроз действует с 13 июня. С 13 июня по 31 июля в регионе ликвидированы более 270 пожаров. На 1 августа действует 21 пожар, в т.ч. 3 пожара локализованы сказано в сообщении

Отмечается, что борьба с огнем идет вручную, поскольку спецтехника не используется из-за невозможности ее доставки к очагам возгораний. За сутки на тушение привлечены порядка 400 человек.

Для мониторинга обстановки и переброски сил задействована авиация.