Москва1 авгВести.В Томскую область направлены 50 авиапожарных из Амурской области для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
Сейчас в регионе работают более 270 авиапожарных из Хабаровского края, Иркутской, Новосибирской, Омской, Кировской, Мурманской и Архангельской областей.
Режим ЧС в лесах Томской области связи с постоянными вспышками труднодоступных и удаленных лесных пожаров от гроз действует с 13 июня. С 13 июня по 31 июля в регионе ликвидированы более 270 пожаров. На 1 августа действует 21 пожар, в т.ч. 3 пожара локализованысказано в сообщении
Отмечается, что борьба с огнем идет вручную, поскольку спецтехника не используется из-за невозможности ее доставки к очагам возгораний. За сутки на тушение привлечены порядка 400 человек.
Для мониторинга обстановки и переброски сил задействована авиация.