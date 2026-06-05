Летний гостевой комплекс полностью сгорел в алтайском селе В алтайском селе огонь уничтожил группу летних гостевых домов

Москва5 июн Вести.В селе Аскат Республики Алтай возник пожар в летнем гостевом комплексе. Данные приводит ГУ МЧС РФ по региону в MAX.

Cообщение о пожаре на улице Озерной поступило в 07.36. Прибывшие подразделения обнаружили, что огонь охватил группу летних гостевых домов, которые расположены под общей крышей. Была угроза перехода пламени на соседние здания.

В 08.37 пожар ликвидировали на площади 250 квадратных метро говорится в сообщении

К работам привлекались 18 человек и 5 единиц техники, в их числе 2 звена газодымозащитной службы ( 6 человек).

Пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить дознавателям.