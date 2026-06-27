Пожар уничтожил 12 голов крупного рогатого скота и 15 кур в деревне на Алтае

Надворные постройки вместе со скотом и птицей сгорели в деревне в Алтайском крае Пожар уничтожил 12 голов крупного рогатого скота и 15 кур в деревне на Алтае

Москва27 июн Вести.Надворные постройки по двум адресам в селе Дружба сгорели вместе с находившимся там поголовьем скота и птицы, а также запасами дров и угля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.

Возгорание началось поздней ночью в субботу, 27 июня, по двум адресам в Центральном переулке. Пожар заметили не сразу, поэтому огонь успел распространиться.

Общая площадь возгорания составила около 178 квадратных метров. В результате пожара полностью сгорели надворные постройки, 12 голов крупного рогатого скота и 15 кур, сгорело 3 тонны угля и 4 куба дров отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что в тушении участвовали шестеро пожарных и две единицы техники. Наиболее вероятная причина происшествия — нарушение правил монтажа электрооборудования.