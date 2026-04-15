В Ярославской области сгорели два дома, погибли два человека

Москва15 апр Вести.В деревне Мордвиново Ярославского округа Ярославской области сгорели два рядом стоящих жилых дома, погибли два человека, еще один пострадал, сообщает региональный главк МЧС России.

Пострадавший, 44-летний мужчина, госпитализирован.

Помимо домов, огнем уничтожены четыре хозяйственных постройки на общей площади в 300 квадратных метров. Из них удалось вывести около 30 телят.

Кроме того, повреждена кровля нежилого дома на площади в 5 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались 37 человек личного состава и 8 единиц техники МЧС России.

Предварительно установлено, что возгорание началось из-за того, что электросеть одного из домов работала в аварийном режиме. Проводится проверка.