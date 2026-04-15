Москва15 апрВести.В деревне Мордвиново Ярославского округа Ярославской области сгорели два рядом стоящих жилых дома, погибли два человека, еще один пострадал, сообщает региональный главк МЧС России.
Пострадавший, 44-летний мужчина, госпитализирован.
Помимо домов, огнем уничтожены четыре хозяйственных постройки на общей площади в 300 квадратных метров. Из них удалось вывести около 30 телят.
Кроме того, повреждена кровля нежилого дома на площади в 5 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекались 37 человек личного состава и 8 единиц техники МЧС России.
Предварительно установлено, что возгорание началось из-за того, что электросеть одного из домов работала в аварийном режиме. Проводится проверка.