Москва26 апрВести.В результате пожара в селе Большая Брембола Ярославской области погибли 2 человека, 1 овца и 5 быков. Об этом сообщило региональное МЧС России.
Трагедия произошла 25 апреля, предварительно, из-за неосторожности при курении.
Погибли два мужчины, 46-ти и 60-ти лет. Из здания фермы смогли выбраться 2 бычка; оставшиеся животные, 1 овца и 5 быков, погиблиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Ферма сгорела на площади 814 кв. м. В тушении огня участвовали 9 спасателей и 3 единицы техники.
Организовано проведение проверки.