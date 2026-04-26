При пожаре на частной ферме под Ярославлем погибли 2 человека и 6 животных

При пожаре на ферме в Переславль-Залесском погибли 2 человека и 6 животных При пожаре на частной ферме под Ярославлем погибли 2 человека и 6 животных

Москва26 апр Вести.В результате пожара в селе Большая Брембола Ярославской области погибли 2 человека, 1 овца и 5 быков. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Трагедия произошла 25 апреля, предварительно, из-за неосторожности при курении.

Погибли два мужчины, 46-ти и 60-ти лет. Из здания фермы смогли выбраться 2 бычка; оставшиеся животные, 1 овца и 5 быков, погибли говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Ферма сгорела на площади 814 кв. м. В тушении огня участвовали 9 спасателей и 3 единицы техники.

Организовано проведение проверки.