В Курганской области в результате пожара на ферме погибли 2,5 тысячи поросят

В Курганской области при пожаре на ферме погибли 2,5 тысячи поросят В Курганской области в результате пожара на ферме погибли 2,5 тысячи поросят

Москва31 июл Вести.В Курганской области в результате пожара на ферме погибли 2,5 тысячи поросят, еще столько же спасены. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло рано утром 31 июля, в четверг, в комплексе, расположенном на улице Лесная в деревне Снежная Кетовского округа. Пламя распространилось на площади в 300 квадратных метров.

Было установлено, что происходит горение внутри комплекса. Из-за внутренней отделки помещения горючими материалами в виде пластика, густой и едкий дым мгновенно заполнил его и привел к гибели 2 500 поросят. Еще 2500 удалось спасти сотрудникам МЧС России говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Специалисты выясняют причины случившегося.