Москва31 июлВести.В Курганской области в результате пожара на ферме погибли 2,5 тысячи поросят, еще столько же спасены. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло рано утром 31 июля, в четверг, в комплексе, расположенном на улице Лесная в деревне Снежная Кетовского округа. Пламя распространилось на площади в 300 квадратных метров.
Было установлено, что происходит горение внутри комплекса. Из-за внутренней отделки помещения горючими материалами в виде пластика, густой и едкий дым мгновенно заполнил его и привел к гибели 2 500 поросят. Еще 2500 удалось спасти сотрудникам МЧС Россииговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Специалисты выясняют причины случившегося.