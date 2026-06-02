30 цыплят бройлеров, 34 кролика и бык погибли на пожаре в Саратовской области

Москва2 июн Вести.В Саратовской области в результате пожара в пристройке к частному дому погибли 30 цыплят бройлеров, 34 кролика и бык. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло утром 1 июня, в понедельник, в селе Покровка Вольского района. Огонь распространился на 83 квадратных метра.

В сарае были установлены лампы для обогрева. К сожалению, птицы, кролики и бык погибли, корову хозяева успели спасти говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Сарай загорелся из-за короткого замыкания электропроводки. К тушению привлекались три пожарных расчета.