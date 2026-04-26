Москва26 апрВести.Проверка организована после гибели двух мужчин при пожаре на частной ферме в Переславль-Залесском округе Ярославской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Трагедия произошла ночью 25 апреля в селе Большая Брембола, предварительно, из-за неосторожности при курении. В результате возгорания погибли двое мужчин, 46 и 60 лет, 1 овца и 5 быков, еще 2 бычка выбрались из пожара.
По факту произошедшего … проводится доследственная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Назначена пожарно-техническая экспертиза.
Ферма сгорела на площади 814 кв. м.