Проверка идет после гибели 2 мужчин при пожаре на частной ферме под Ярославлем

Проверка организована после гибели 2 мужчин при пожаре на ферме под Ярославлем Проверка идет после гибели 2 мужчин при пожаре на частной ферме под Ярославлем

Москва26 апр Вести.Проверка организована после гибели двух мужчин при пожаре на частной ферме в Переславль-Залесском округе Ярославской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла ночью 25 апреля в селе Большая Брембола, предварительно, из-за неосторожности при курении. В результате возгорания погибли двое мужчин, 46 и 60 лет, 1 овца и 5 быков, еще 2 бычка выбрались из пожара.

По факту произошедшего … проводится доследственная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ферма сгорела на площади 814 кв. м.