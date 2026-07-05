МЧС: пожар на площади 65 кв. м произошел в частном доме в селе на Алтае

Крыша частного дома выгорела при пожаре в селе на Алтае МЧС: пожар на площади 65 кв. м произошел в частном доме в селе на Алтае

Москва5 июл Вести.Площадь пожаре в частном доме в селе Наумово Тальменского района составила 65 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.

На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнем горел частный жилой дом. Площадь пожара составила около 65 квадратных метров. В результате пожара огнем повреждены стены и личные вещи, уничтожены крыша и перекрытие дома написали в пресс-службе

В тушении участвовали восемь пожарных на трех единицах техники. В результате возгорания никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.