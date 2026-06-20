Москва20 июнВести.Крыша частного двухэтажного дома загорелась на 250 квадратных метрах в сельском поселении Нестеровское, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия в мессенджере МАХ.
Сообщение о возгорании в доме 15 по улице Молодежной поступило в 23.25 мск.
По прибытии первых подразделений было обнаружено возгорание крыши частного двухэтажного дома… Площадь пожара составила 250 квадратных метровнаписали в пресс-службе
К ликвидации привлекались 55 человек, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек личного состава и семь единиц техники.
В результате возгорания никто не пострадал, сумма ущерб и причина пожара устанавливаются.