Более 50 человек участвовали в ликвидации пожара на крыше дома в Нестеровском

Крыша частного дома загорелась на 250 кв. м в Ингушетии Более 50 человек участвовали в ликвидации пожара на крыше дома в Нестеровском

Москва20 июн Вести.Крыша частного двухэтажного дома загорелась на 250 квадратных метрах в сельском поселении Нестеровское, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании в доме 15 по улице Молодежной поступило в 23.25 мск.

По прибытии первых подразделений было обнаружено возгорание крыши частного двухэтажного дома… Площадь пожара составила 250 квадратных метров написали в пресс-службе

К ликвидации привлекались 55 человек, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек личного состава и семь единиц техники.

В результате возгорания никто не пострадал, сумма ущерб и причина пожара устанавливаются.