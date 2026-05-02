Москва2 маяВести.Гараж и крыша навеса загорелись накануне вечером в одном из домовладений села Южное в Республике Ингушетия, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел по адресу сельское поселение Южное, улица Ахриева №40 1 мая в 22.16 по московскому времени.
По прибытии на место происшествия пожарных расчетов было установлено, что произошло возгорание гаража и частично крыши навеса. Площадь пожара 60 квадратных метровотметили в пресс-службе
В результате инцидента никто не пострадал. В тушении участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.
Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.