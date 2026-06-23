Из горящего жилого дома в селе Новосибирского района эвакуировались 16 человек МЧС: в селе Новосибирского района пожарные потушили крупное возгорание дома

Москва23 июн Вести.Пожарные ликвидировали крупное возгорание в многоквартирном жилом доме в селе Толмачево Новосибирского района, самостоятельно из здания эвакуировались 16 человек, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

На момент прибытия пожарных горел мансардный этаж таунхауса, была угроза распространения огня на крышу.

До прибытия сотрудников МЧС РФ самостоятельно эвакуировались 16 человек, из них один ребенок. Никто не пострадал отмечается в сообщении

Пожар был оперативно потушен, его общая площадь составила 180 квадратных метров. Огонь повредил мансардный этаж и крыши шести квартир. В ликвидации пламени принимали участие 23 человека и 12 единиц спецтехники.

Причину и обстоятельства возникновения пожара установят дознаватели.