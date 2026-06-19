МЧС: ликвидировано открытое горение в трехэтажном жилом доме в Новосибирске

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме Новосибирска МЧС: ликвидировано открытое горение в трехэтажном жилом доме в Новосибирске

Москва19 июн Вести.Ликвидировано открытое горение в жилом доме в Калининском районе Новосибирска, пожарные работают по повышенному рангу, сообщается на официальном сайте МЧС региона.

Ранее в министерстве рассказали, что горит квартира жилого дома на улице Народной. Огонь распространился на крышу. При помощи трехколенной лестницы спасено 4 человека, они переданы медикам.

Пожарные работают по повышенному рангу. Ликвидировано открытое горение отмечается в сообщении

Уточняется, что в ликвидации пламени задействованы 24 единицы техники и 76 человек личного состава.

В свою очередь, губернатор региона Андрей Травников проинформировал, что два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме на улице Народной в Новосибирске.