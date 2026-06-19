Жильцов пострадавшего от пожара дома в Новосибирске могут расселить Власти Новосибирска не исключили расселение жильцов горевшего дома

Москва19 июн Вести.Жильцов трехэтажного дома, где утром 19 июня произошел хлопок бытого газа и последующий пожар, могут расселить, сообщил мэр Максим Кудрявцев.

По его словам, всего в жилом доме 20 квартир.

Ситуация находится на контроле. Все экстренные службы работают на месте... После тушения пожара будет принято решение о необходимости расселения жильцов и восстановлении дома написал глава города

Хлопок газа и пожар произошли утром 19 июня в одной из квартир трехэтажного дома на Народной улице. Сотрудники вывели из здания четыре человека, двое пострадали. По данным МЧС, всего пожар охватил 600 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.