Москва19 июнВести.Жильцов трехэтажного дома, где утром 19 июня произошел хлопок бытого газа и последующий пожар, могут расселить, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
По его словам, всего в жилом доме 20 квартир.
Ситуация находится на контроле. Все экстренные службы работают на месте... После тушения пожара будет принято решение о необходимости расселения жильцов и восстановлении доманаписал глава города
Хлопок газа и пожар произошли утром 19 июня в одной из квартир трехэтажного дома на Народной улице. Сотрудники вывели из здания четыре человека, двое пострадали. По данным МЧС, всего пожар охватил 600 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.